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Liderlerin bayram programları belli oldu

Siyasi parti liderleri ve cumhurbaşkanı adaylarının yaklaşan Ramazan Bayramı programları netleşti.

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Liderlerin bayram programları belli oldu

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala siyasi parti liderleri ve cumhurbaşkanı adaylarının bayram programı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, arife günü Yalova'da partisinin mitingine katıldıktan sonra İstanbul'a geçerek, Yenikapı'da sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı son iftar programına katılacak.

Bayramın birinci günü İstanbul'da olacak Erdoğan,  ikinci günü Antalya mitinginde, üçüncü günü de partisinin büyük İstanbul mitinginde konuşacak.

Başbakan Yıldırım, Tunceli ve Erzincan’a gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, arife günü geleceği İstanbul'da kalarak, bayram namazını burada kılacak. Bayramın birinci gününde Tunceli'ye geçecek Yıldırım, bu ilde vatandaşlarla bayramlaşma programına katılacak. Yıldırım'ın aynı gün memleketi Erzincan'a gitmesi bekleniyor.

Bayramın ikinci günü, partisinin Tokat ve Sivas mitinglerine katılmasının ardından İstanbul'a gitmesi planlanan Yıldırım, bayramın üçüncü gününü de İstanbul'da geçirecek.

Kılıçdaroğlu bayramı Ankara'da geçirecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramı Ankara'da geçirecek. Bazı bayramlaşma programlarında bulunacak Kılıçdaroğlu, bayramın son günü Ankara 3. seçim bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Bahçeli bayramda İstanbul ve Ankara'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramı Ankara'da karşılayacak. Bahçeli, bayramın birinci günü Ankara'da, ikinci günü ise İstanbul'da parti örgütüyle bayramlaşacak.

Muharrem İnce Yalova'da olacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de bayramı memleketi Yalova'da karşılayacak. İnce, bayramın ikinci günü İstanbul'da, üçüncü günü Tunceli, Elazığ ve Tokat'ta seçim çalışmalarını sürdürecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da bayramı Ankara'da kutlayacak liderlerden.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, bayramda İstanbul'da olacak. 

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramın birinci ve ikinci günü Ankara'da olacak ve partililerle bayramlaşacak.

Akşener Bitlis’te olacak

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise bayramda Bitlis'in Ahlat ilçesinde olacak.

Kaynak: AA

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