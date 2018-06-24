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Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Bosna Hersek Devlet Başkanı Bakir İzzetbegoviç ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

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Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğana tebrik

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi. Sandıkların yüzde 85'inden fazlası açıldı. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarında önde götürüyor.

TÜRKİYE SEÇİM SONUÇLARI

Yabancı liderlerden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrikler gelmeye başladı. 

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, seçim başarısından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk Avrupa Birliği ülkesi lideri oldu.

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Gine Dışişleri Bakanı Mamadi Toure, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tareck El Aissam ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak AK Parti'nin seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.  

Kaynak: AA

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