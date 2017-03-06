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Buradasınız : » » Lice'deki operasyona 8 binin üzerinde personel katılıyor

Lice'deki operasyona 8 binin üzerinde personel katılıyor

Lice'de PKK'lı teröristlere yönelik TSK, emniyet unsurları ve güvenlik korucularının yer aldığı 8 bini aşkın personelin katılımıyla düzenlenen operasyon sürüyor.

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Licedeki operasyona 8 binin üzerinde personel katılıyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet unsurları ve güvenlik korucularının yer aldığı 8 bini aşkın personelin katılımıyla düzenlenen müşterek operasyon devam ediyor.

Lice'nin dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek amacıyla başlatılan, "Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Tolga Topçuoğlu" operasyonu sürüyor.

Silvan'da şehit edilen astsubayın ismi verildi

Operasyona 1 Ekim 2015 günü Silvan ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden otomobil ile birliğine gittiği sırada bölücü terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Silvan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Tolga Topçuoğlu'nun ismi verildi.

Örtülü, Tuzla, Hedik, Kıralan,Yamaçlı, Dernek, Saydamlı, Bayırlı Yalımlı, Akçabudak, Kılıçlı, Ulucak, Yorulmaz, Baharlar, Yaprak, Yünlüce, Güldiken ve Üçdamlar mahallerinde vatandaşın zarar görmemesi amacıyla dün sabah ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından günlerdir hazırlıkları yapılan operasyonda 7 bin asker, 600 özel harekat polisi ile 558 güvenlik korucusu yer alıyor.

Bir metreyi aşkın karın bulunduğu dağlık alanda başarıyla yürütülen operasyonda, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında yer yer sıcak temas sağlanıyor.

Skorsky, hava taarruz ve insansız hava araçlarının havadan destek verdiği operasyonda, güvenlik güçleri karadan ise 33'ü kobra olmak üzere 100'ü aşkın araçla operasyonu yürütüyor.

Sahte plakalı 4 araç bulundu

Güvenlik güçlerince drone de kullanılan hava destekli operasyonda, 4 av tüfeği, 376 kilogram esrar, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere gasbedilmiş sahte plakalı 4 araç ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Lice-Kocaköy karayolunun Kokulu Pınar mevkisinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uygulama kapsamında araçlarda kimlik kontrolü yapılıyor.

Söz konusu karayolunda geçişler kontrollü sağlanıyor.

Etiketler: operasyon, lice, 8 bin asker
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