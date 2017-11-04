Libya'da kaçırılan üç Türk vatandaşıyla ilgili açıklama

Başbakan Yıldırım ile Libya Başbakanı Fayez Mustafa El Sarraj akşam saatlerinde telefonda görüştü.

Görüşmede, Libya'da kaçırılan üç vatandaşımızın durumu ele alındı.

Yıldırım, vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmasını bekledikleri ve Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

Libya Başbakanı Sarraj da kaçırılan üç Türk vatandaşının kurtarılması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Sarraj, üç Türkü en kısa sürede kurtarmayı ümit ettiklerini belirterek gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Yıldırım,Libya’nın istikrara kavuşması için BM Genel Kurulu’nda açıklanan yeni yol haritasına Türkiye'nin desteğini ifade etti.

Kaynak: TRT Haber

