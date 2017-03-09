Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Adana İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, 14 yıllık iktidarlarında yaptıklarının memnun olmayıp daha fazla hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı sistemi için MHP'nin verdiği desteğe teşekkür eden Müezzinoğlu, CHP'nin ise "karşıyım" demekle kalmayıp TBMM'de kürsüyü işgal ettiğini anımsattı.

Kendilerinin milletle ilgili bir kararı anayasa mahkemesine götürmediklerini, belirli güç odaklarına yetki vermediklerini ifade eden Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Şimdi haksızlık yapmak istemiyorum. 15 gün önce Kılıçdaroğlu, artık baktı ki papuç pahalı, bazı şeyleri yeni yeni fark ediyor ama artık 'milletin hakemliğine gidiyoruz' dedi. E günaydın beyefendi. Demokrasilerde milletin hakemliği üzerinde hakemlik olmaz. Ama o alıştı belli güç odaklarına hakemlik yaptırtmaya. 411 milletvekili 'üniversitelerde başörtüsü yasağı kalksın' diye karar verecek, o, hakemliği anayasa mahkemesine götürdü. Anayasa Mahkemesiyle milletin ümüğünü sıkmayı başardı. Belirli güç odaklarına mesaj vererek milletin ümüğünü sıkacak sistem artık elden gidiyor onun için feveran ediyorlar. Bundan sonra en büyük hakem millet. Çünkü demokrasinin gücü milletten alınır. Demokrasiler en büyük güç millettir. "

"Laiklik güçleniyor"

Müezzinoğlu, "milletin cumhuriyet elden gidiyor" diye korkutulamayacağını, kendilerin tam aksine güçlü bir cumhur, güçlü bir cumhuriyet anlayışıyla hareket ettiklerini aktararak "İşte bu salonda laikliğin ta kendisi var. Herkes inancını özgürce yaşayabilmek ve onun güvenini duyabilmek laikliğin sorumluluğudur. Yoksa birinin diğerine müdahale edip öbürünü farklı gören bir anlayış, laiklik olmaz. O diktatörlük olur, faşizm olur, o ideolojik tutuculuk olur. Dolayısıyla laiklik elden gidiyor değil, tam aksine laiklik güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Atatürkçülük elden gidiyor söyleminde karşı kendisini seçim bölgesi olan Trakya ve Marmara Bölgesi'nde CHP'li arkadaşlarına "Atatürk'ün gölgesine yan gelip de yatmaktan vazgeçin." dediğini belirten Bakan Müezzinoğlu, "Bunlar alışmışlar. Büyük önderin gölgesine yan gelip de yatıyorlar. 'Atatürkçülük elden 'gidiyor' diye de bir nara atıyorlar ve CHP'yi yüzde 20, yüzde 25'lere tıkamışlar. Dünya nereye gidiyor. Gençlerin geleceği ne olacak, bu ülke dünya ile nasıl rekabet edecek, 'muasır medeniyet seviyesi üzerinde bir hedef bu büyük millete yakışır' diyen Atatürk'ün vasiyetini kim yerine getirecek. Yok öyle dertleri. O gölgeye yan gelip de yatmışlar uyu babam uyu." ifadesini kullandı.

"Kılıçdaroğulları çıkar' diye korkudan 'hayır' dedirtmeye çalışıyorlar"

Müezzinoğlu, 18- 25 yaş arasında 8 milyon gencin olduğunu, bunların seçme iradesi varken seçilme haklarının halen olmamasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır gençlerin seçilme yaşını 18'e düşürülmesini söylediğini anımsatan Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Bu sokaklardan bu genç yaşında çıkan, şahit olduğumuz için söylüyoruz Recep Tayyip Erdoğan buralardan çıktı. Biz şimdi istiyoruz ki buralardan, bu milletin Recep Tayyip Erdoğanları çıksın. Ama onlar 'Kılıçdaroğulları çıkar' diye korkudan belki 'hayır' dedirtmeye çalışıyorlar. Merak etmeyin sizin de yarın, öbür gün bu ülkenin cumhurbaşkanlığına, bakanlığına önerebileceğiniz gençleriniz sizin de var. CHP'li gençlerimiz de var. İnanın onlara, güvenin onlara. Onların önünü kapamayın açın." AA