Kuzey Irak'ta hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Metina ve Gara bölgelerinde keşif, gözetleme araçlarıyla hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 13 terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait silah mevzisi, mağara ve sığınaklar imha edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde devam eden operasyonda, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist arasında çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda, dört kalaşnikof piyade tüfeği, bir biksi makineli tüfek ve bir RPG-11 roketatar silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Tespit edilen iki mağarada yapılan aramada bir doçka makineli tüfeği, iki kalaşnikof piyade tüfeği, 188 doçka fişeği, 13 RPG-yedi roketatar mühimmatı, bir havan mühimmatı, çok sayıda kalaşnikof ve biksi fişeği, 10 el bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi ve bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Hakkari Merkez'de ise güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında bir kalaşnikof piyade tüfeği ve 30 fişek ele geçirildi.

Hakkari Çukurca'da, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında iki antitank mayını, bir RPG-7 roketatar mühimmatı, bir bombatar mühimmatı, 34 adet 5,56 milimetre fişek, üç el bombası, 300 gram TNT, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi, tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Diyarbakır Kulp'ta, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen adli aramada bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalanmıştı.

Şırnak Silopi'de de Irak kuzeyi bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 5 terörist teslim oldu.