  • 12 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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'Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu sonuç sağlamaz'

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Kuzey Irak'ta bağımsızlık reformu yapmanın, zaten karışıklıklar içinde olan bölgede istikrarsızlığı daha fazla arttıracağını söyledi.

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Kuzey Irakta bağımsızlık referandumu sonuç sağlamaz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kuruluna verilen arada gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

IKBY'nin bağımsızlık referandumuna ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Kuzey Irak'ta yapılacak bir bağımsızlık referandumunun, zaten paramparça olmuş, siyasi sorunları içinden çıkılmaz hale gelmiş olan bölgede karışıklıkların daha fazla artmasına neden olmaktan, istikrarsızlığı artırmaktan başka bir sonuç sağlamayacağını biliyoruz. Dolayısıyla Kuzey Irak'taki yöneticilerin bu konuyu bir kere daha gözden geçirmelerini, sadece Kuzey Irak için söylemiyorum, bölgedeki bütün siyasal aktörlerin de atacakları bütün adımlarda on düşünüp bir adım atmalarının daha doğru bir yol olduğunu düşünüyorum." 

Etiketler: numan kurtulmuş, Bakanlar kurulu, Kuzey Irak, kuzey ırak referandum
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