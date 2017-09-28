'Kuzey Irak yönetimi kendisini ateşe attı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde;
- Polis teşkilatımızın tüm kademelerindeki terfiler tamamen liyakate, bilgiye ve başarıya bağlanmıştır.
- Sınavlar Polis Akademisi dışında yapılacak.
- Birileri bizi bir yerlerden bölmeye çalışıyor. Bu ülkeyi, bu milleti bölmeyecekler, parçalayamayacaklar.
- Kuzey Irak yönetimi anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimi ile adeta kendisini ateşe attı.
- Bölgemizde yakılan her ateş gibi bu da bizi teğet geçer.
- Irak'ta teşebbüs edilen bu fitneyi de inşallah durduracağız.