'Kuzey Irak yönetimi kendisini ateşe attı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde;

- Polis teşkilatımızın tüm kademelerindeki terfiler tamamen liyakate, bilgiye ve başarıya bağlanmıştır.

- Sınavlar Polis Akademisi dışında yapılacak.

- Birileri bizi bir yerlerden bölmeye çalışıyor. Bu ülkeyi, bu milleti bölmeyecekler, parçalayamayacaklar.

- Kuzey Irak yönetimi anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimi ile adeta kendisini ateşe attı.

- Bölgemizde yakılan her ateş gibi bu da bizi teğet geçer.

- Irak'ta teşebbüs edilen bu fitneyi de inşallah durduracağız.