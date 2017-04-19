Kuyumcu soygununun faili 'FETÖ'cünün evi cephanelik gibi

Altındağ'da bir kuyumcu dükkanından gasp girişiminde bulunduktan sonra kaçtığı Düzce'de yakalanan şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski bomba imha uzmanı olduğu ortaya çıktı. Ankara'ya getirilirken polis aracından kaçma girişiminde bulunan şüpheli, neden olduğu trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 6 Mart'ta Altındağ Karapürçek Mahallesi Başak Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında gerçekleştirilmek istenen soygun teşebbüsünde dükkan sahibinin oğlunu ayağından tabanca ile vuran ve ardından, kendisini takip eden vatandaşların üzerine doğru el yapımı patlayıcı atarak zorla ele geçirdiği araçla kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu.

Şüphelinin kaçtıktan yaklaşık 2 saat sonra olay yerine dönerek bıraktığı aracı aldığını belirleyen ekipler, söz konusu aracın plakasından şüphelinin Nevzat Yurt olduğunu tespit etti.

Kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, aradıkları kişinin eski meslektaşları olduğunu öğrendi. Yapılan araştırmada Yurt'un, Düzce Emniyet Müdürlüğü kadrosunda geçen yıla kadar bomba imha uzmanı olarak görev yaptığı, 16 Kasım 2016 tarihinde hakkında açılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındığı, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldıktan sonra emekli olduğu belirlendi.

Evi "cephanelik" gibi

Şüphelinin bulunması muhtemel adreslerin tespit edilmesinin ardından aralarında özel harekat polisleri ile bomba imha uzmanlarının da bulunduğu ekip Düzce'ye gitti. Kadın arkadaşının evinde olduğu öğrenilen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin kendi evinde yapılan aramalarda, 40 metre infilaklı fitil, 2 parça seviyeli fitil, 9 MKE yapımı el bombası, 3 M26 ABD yapımı el bombası, 2 DM41 Alman yapımı el bombası, 500'er gramlık 3 jel dinamit, 400 gram plastik patlayıcı, 3 kalıp halinde plastik patlayıcı, sigara paketi içerisine gizlenmiş plastik patlayıcı, 400 patlayıcı kapsülü, bir tabanca, 2 şarjör ve 15 mermi ele geçirildi.

Şüphelinin kendisini yakalayan polislere, "Bombalar yanımda olsaydı beni böyle kolay alamazdınız." dediği belirtildi.

Polis aracıyla Ankara'ya getirilirken rahat su içebilmek için arkadan bağlanan ellerinin çözülerek önden kelepçelenmesini isteyen şüphelinin, durumu fırsat bilerek aracı kullanan polis memuruna müdahale ettiği, bu sırada kontrolden çıkarak takla atan araçtaki diğer polislerle yaralandığı kaydedildi. Kazada ağır yaralanan şüphelinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, yaralı polis memurlarının ise tedavilerinin ardından taburcu oldukları öğrenildi.