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Kuveyt Başbakanı Sabah Ankara'da

Kuveyt Başbakanı Sabah, Başbakan Yıldırım tarafından Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılandı

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Kuveyt Başbakanı Sabah Ankarada

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah'ı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.

Resmi tören, Başbakan Yıldırım ve Sabah'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Sabah, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Taburu'nu "Merhaba asker" diyerek selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Sabah, Çankaya Köşkü merdivenlerinde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Yıldırım, Sabah'a, Çankaya Köşkü balkonundan Ankara'yı tanıttı, iki lider burada bir süre sohbet etti. Yıldırım ve Sabah, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Törende, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir de yer aldı.

Baş başa görüşmesinin ardından iki Başbakan başkanlığında heyetler arası görüşme yapıldı.

Çankaya Köşkü'ndeki görüşme, 1 saat sürdü.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ve Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de yer aldı. 

Etiketler: kuveyt başbakanı sabah, Başbakan Yıldırım
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