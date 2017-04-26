  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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'Kutlu Doğum Haftası Hicri takvime sabitlenecek'

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, TGRT Haber'de 'Neler Oluyor' programında soruları yanıtladı.

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Kutlu Doğum Haftası Hicri takvime sabitlenecek

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TGRT Haber'de 'Neler Oluyor' programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar ve İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Nuri Elibol'un sorularını cevapladı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, FETÖ projesi olan Kutlu Doğum Haftası hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, 'Kutlu Doğum Haftası Hicri takvime göre sabitlenecektir. Konuyu Diyanet İşleri Başkanımız ile görüştüm, önümüzdeki günlerce müftülerle bir toplantı olacaktır ve bu konu neticeye bağlanacaktır' dedi. Kurtulmuş ayrıca bu uygulamaya önümüzdeki sene itibariyle geçileceğini de kaydetti. 

Diyanet Kutlu Doğum için toplanacak

Kurtulmuş, 'Bende bu tartışmaları yakınen izledim, kamuoyunda böyle bir tartışma gündeme geldi. Bu tartışmaların hepsi ilmi olarak değerlendirilecektir. Konuyu Diyanet İşleri Başkanımız önümüzdeki günlerde müftülerle toplanacak ve tartışacaktır. Hicri takvime göre fikslenmesi daha doğrudur belki yapılabilir, Diyanet teşkilatımız güzel programlar yaptı. Bİnlerce vatandaşımız katıldı, Hz. Peygamber'i anlamak için ama sonuçta bu Kutlu Doğum haftası konusu ilmi toplantı yapılarak Hicri Takvim'e kutlu doğumu sabitleyecektir. Önümüzdeki yıldan itibaren bu gerçekleşecektir. Bunun düzeltilmesi için belki de bahar aylarında olsun diye konulmuş olabilir, oruç nasıl her aya geliyorsa, kandiller nasıl her aya gelebiliyorsa bununda aynı şekilde olması gerekiyor. Diyanetimiz bunları konuşacaktır, sonuçta bu karar inşallah çıkacaktır' dedi. İHA

 

Etiketler: başbakan yardımcısı numan kurtulmuş, Kutlu Doğum Haftası, Hicri takvim, fetö
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