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Kütahya ve Bilecik'teki orman yangınlarında son durum

Kütahya'nın Domaniç ve Emet ilçeleri ile Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devam eden orman yangınlarının söndürülmesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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Kütahya ve Bilecikteki orman yangınlarında son durum

Kütahya'nın Domaniç ve Emet ilçeleri ile Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devam eden orman yangınlarının söndürülmesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, 10 Eylül'de Domaniç'te çıkan ve bütün uğraşlara karşın kontrol altına alınamayan, rüzgarın da etkisiyle Bozüyük ilçe sınırlarına sıçrayan yangınla mücadele sürüyor. Geniş bir alana yayılan alevler yoğun müdahale çabalarına rağmen ilerliyor.

Emet ilçesi Kabaklar köyü yakınında dün öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede bölgeye yayılan orman yangınıyla da mücadele ediliyor.

Tedbir amaçlı tahliye edilen Kabaklar köyünde ekipler hazır bekletiliyor.

Çok sayıda arazöz ve dozerle müdahale edilen alevlerin etrafı çevrilerek yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan, sabah havanın ağarmasıyla helikopter ve yangın söndürme uçaklarının Kütahya ve Bilecik'teki yangın bölgelerinde yeniden çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Etiketler: orman yangını, kütahya yangın, bilecik
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