Kurulacak yeni üniversiteler TBMM gündeminde

TBMM Genel Kurulu, bu hafta, 1 Mayıs Salı gününün, Emek ve Dayanışma Günü tatili olması nedeniyle toplanmayacak.

2 Mayıs Çarşamba günü mesaisine başlayacak Genel Kurul'da, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı görüşülecek.

20 üniversite kuruluyor

Tasarıyla; Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adlarıyla 16 devlet üniversitesi kuruluyor.

Ayrıca Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi açılıyor.

Tasarıyla, bazı üniversitelerin adı, bulundukları şehirlerin isimleri eklenerek değiştiriliyor.

Uludağ Üniversitesi'nin adı "Bursa Uludağ Üniversitesi", Cumhuriyet Üniversitesi'nin adı "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi", Adnan Menderes Üniversitesi'nin adı "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin adı "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi", Mustafa Kemal Üniversitesi'nin adı "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi", Dumlupınar Üniversitesi'nin adı "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin adı "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi", Okan Üniversitesi'nin adı "İstanbul Okan Üniversitesi", Namık Kemal Üniversitesi'nin adı "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi", Ahi Evran Üniversitesi'nin adı "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi", Mehmet Akif Üniversitesi'nin adı "Burdur Mehmet Akif Üniversitesi", Erzincan Üniversitesi'nin adı "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi", Bozok Üniversitesi'nin adı "Yozgat Bozok Üniversitesi" olarak değiştiriliyor.

Gazi Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne bağlanacak

Ankara'da kurulacak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne; Gazi Üniversitesi'ne ait Güzel Sanatlar, Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Polatlı Fen-Edebiyat, Polatlı İlahiyat, Sanat ve Tasarım, Turizm fakülteleri ile Tapu Kadastro Yüksekokulu, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Adalet Meslek Yüksekokulu, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bağlanacak.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda, bakanlıkça belirlenen programları başarıyla tamamlayanlar, kurs bitirme belgeleriyle tamamladıkları programlara ilişkin iş yerlerinde çalışabilecek, iş yeri açabilecek, başka bir meslek belgesi aranmayacak.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini İnceleme Alt Komisyonu 2 Mayıs günü toplanacak. Komisyona, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Prof. Dr. Nazmi Bilir sunum yapacak.

AK Parti Grubu, Erdoğan için karar alacak

AK Parti TBMM Grubu, 2 Mayıs Çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 seçiminde Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi için grup kararı alınacak.

Erdoğan'ı AK Parti'li 316 milletvekilinin imzasıyla aday göstermek isteyen AK Parti Grubu, milletvekillerinin imzasını almaya devam ediyor. AK Parti, Erdoğan'ı 4 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterecek.

KİT Komisyonu

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, denetimlerine devam edecek.

Komisyon, 2 Mayıs Çarşamba günü Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Soma Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün hesaplarını inceleyecek.

KİT Komisyonu 3 Mayıs Perşembe günü ise, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Gen. Müdürlüğü'nün hesaplarına bakacak.

Kaynak: AA