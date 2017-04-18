Başbakan Binali Yıldırım, halkoylaması sonucuna herkesin saygı duyması gerektiğini belirtti, "Milletin sözü üzerine söz söylenmez" dedi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı resmi sonuçların ilan edilmesinin ardından partiye davet edeceklerini belirtti.

Başbakan Yıldırım partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Hemen yürürlüğe girecek olan diğer bir husus da Cumhurbaşkanımızın, kurucusu olduğu AK Parti ile ilişiğinin tekrar kurulmasıdır. Resmi sonuçların ilan edilmesiyle beraber kurucu Genel Başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız." ifadelerini kullandı.