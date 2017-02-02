Kurtulmuş'tan, şehit ailesine taziye ziyareti

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Kurtulmuş, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile birlikte Aşağı Bahçeler Mahallesi'ndeki şehit Çalışkancı’nın babaevinin önüne kurulan çadırda şehit yakınlarına taziyelerini bildirdi.

Şehit babası Ahmet Ali Çalışkancı'ya başsağlığı ve Allah'tan sabır dileyen Kurtulmuş, daha sonra taziye çadırında Kur'an-ı Kerim okudu, şehit için edilen duaya katıldı.