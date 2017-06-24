Kurtulmuş'tan Ramazan Bayramı mesajı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Anadolu insanının omuzlarında sadece bu ülkenin değil İslam dünyasının, mazlum milletlerin ve bütün insanlığın yükünü taşıdığına bu ramazanda şahit olduk. Bu toprakların, insanlığın son esenlik adası olduğunu bir kez daha gördük." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, ramazan ayı boyunca iftar ve sahur sofralarının bereketini ve huzurunu milletçe paylaştıklarını belirten Kurtulmuş, "rahmet ve mağfiret" ayının sonunda bayrama erişmenin sevincini yaşadıklarını bildirdi.

Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Anadolu insanının omuzlarında sadece bu ülkenin değil İslam dünyasının, mazlum milletlerin ve bütün insanlığın yükünü taşıdığına bu ramazanda şahit olduk. Bu toprakların, insanlığın son esenlik adası olduğunu bir kez daha gördük. Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara erişmemizi Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum."