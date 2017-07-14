Kurtulmuş'tan 'kontrollü darbe' iddialarına sert tepki

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) yurt dışından gelen gazetecilere 15 Temmuz'un anlatıldığı programda yaptığı konuşmada, Türkiye tarihi için 15 Temmuz'un önemli olduğunu vurguladı.

Bu topraklarda tarih boyunca pek çok ihanetin yaşandığını, 15 Temmuz’un, en karanlık en kanlı ihanetlerden biri olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, bu darbe girişiminin arkasındaki elleri ve akılları hiçbir zaman unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını bildirdi.

15 Temmuz’un dünya demokrasi tarihi için de çok önemli bir dönüm noktası olduğunu bildiren Kurtulmuş, “Latin Amerika’da hatta Avrupa’da çok sayıda darbelere şahit olan insanlık alemi olarak, 21. yüzyılın başında kahraman bir milletin hain darbecilere karşı nasıl durabileceğini bütün dünyaya göstermiş olduk.” diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz’un dünya milletlerine karşı da önemli bir örnek olduğunu vurgulayarak, “15 Temmuz 2016’daki destan, dünyanın demokrasi tarihine armağan edilen bir kahramanlık destanı, demokrasi destanıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

“Algı operasyonlarına karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz”

FETÖ’nün yapısı ve devlet içerisinde nasıl gizlice yapılandığına ilişkin katılımcı gazetecilere bilgiler veren Kurtulmuş, dünyanın pek çok yerinde bu terör örgütünün adamlarının maskelerinin düştüğünü, gerçek niyetlerinin anlaşıldığını ifade etti.

15 Temmuz darbesinde milletin karşısında başarısız olanların 15 Temmuz’un hemen sonrasında birtakım algı operasyonlarını başlattığını hatırlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Bu algı operasyonlarından bir tanesi özellikle batı kamuoyunda da gündeme getirdiği, ne yazık ki Türkiye’de bazı siyasilerin de gündeme getirdiği, ‘kontrollü darbe’ iddiasıdır. O geceyi yaşamış birisi olarak, o karanlık geceyi yaşamış milletin bir ferdi olarak hepimiz biliyoruz ki o gece yaşananlar tam manasıyla gerçekti.”

O gece başbakanlıkta yaşananlara değinen Kurtulmuş, şunları anlattı:

“O geceyi yaşamış birisi olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer 15 Temmuz gecesi bu çete mensupları Sayın Cumhurbaşkanımızı kaldığı otelde bulsaydı hiç kuşkunuz olmasın Cumhurbaşkanımızı belki orada şehit edecekler ve bir şekilde bir çukura atacaklardı. Eğer bizleri bulsalardı, hiç şüpheniz olmasın yargı falan olmayacak, Türkiye’nin yöneticilerini buldukları yerde infaz edeceklerdi. Türkiye’de bugün bir parlamento olmayacaktı. İşleyen bir siyasi mekanizma olmayacaktı. Siyasi partilerin hiç birisi varlığını sürdüremeyecekti. Türkiye’nin hiç bir kurumu işliyor olmayacaktı. Hatta Türkiye, aynen Suriye gibi bir iç savaşın içine sokulacak, belki ardında da bir Irak gibi yabancı işgale maruz kalacaktı. Allah’a çok şükür, 15 Temmuz cesareti ve kahramanlığı bunları püskürttü. Hangi vicdan ve akıl sahibi, bu tehlikeleri yaşamış olan, Türkiye’deki darbeye, kontrollü bir darbe diyebilir. El insaf diyorum. Bunu söyleyenin azcık aklının olması ama ondan önemli vicdanının olması gerekir. Kontrollü bir darbe teşebbüsü değil tam manasıyla millet tarafından dize getirilen bir darbe teşebbüsüydü.”

Darbecinin “hero” yazılı tişörtle mahkemeye gelmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı öldürmeye giden askeri timde görevli ve şimdi mahkemede yargılanan birinin giydiği tişörtte “hero” yazdığını anımsatan Kurtulmuş, “Bu adam neyin kahramanı? Cumhurbaşkanını öldürme teşebbüsünün kahramanı. Öyle bir algı oluşturulup o resim üzerinden bütün dünyaya söylemek istiyor ki ‘Bizim bu FETÖ’cü çetenin mensupları aslında birer kahramandır.’ Bu tür algı operasyonlarına karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.