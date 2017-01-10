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Kurtulmuş'tan Gaziantep'teki çatışmayla ilgili açıklama

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de terör örgütleri arasında hiçbir fark kalmadığını, aynı ofisin şubeleri, aynı merkezin yan kolları gibi çalıştığını söyledi.

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Kurtulmuştan Gaziantepteki çatışmayla ilgili açıklama

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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'teki olayın, İzmir'deki olaya benzer olduğunun anlaşıldığını belirterek, Türkiye'de terör örgütleri arasında hiçbir fark kalmadığını, aynı ofisin şubeleri, aynı merkezin yan kolları gibi çalıştığını söyledi.

'TBMM'den kabul edilerek çıkacağına işaret ediyor'

Kurtulmuş, anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesinde 338 kabul oyu çıkmasına ilişkin, "İlk oylamadır, yeterlidir. Anayasa paketinin TBMM'den kabul edilerek çıkacağına işaret ediyor. Bundan sonraki oylamada daha fazla oy çıkmasını tahmin ediyoruz." dedi.

Etiketler: terörist, terör saldırısı, PKK, numan kurtulmuş, gaziantep saldırı, gaziantep çatışma, anayasa değişikliği
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