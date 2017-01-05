Kurtulmuş'tan Anadolu Yayıncılar Derneğine ziyaret

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneğini ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Burhan ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.