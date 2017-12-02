Kurtulmuş: Üç temel ilkeye sahip olacağız: Ehliyet, liyakat ve sadakat

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Antalya'da bakanlığının Koruma Bölge Kurulları Koordinasyon toplantısında, dünyada hiçbir ülkenin sahip olmadığı kültürel zenginliğe sahip olunduğunu bildirdi.

Başka hiçbir ülkede bu kadar farklı medeniyetin bir arada bulunmadığına dikkati çeken Kurtulmuş, Anadolu'nun her şehrinde ayrı güzelliklerin, hazinelerin olduğunu belirtti. Bir tarafta antik kentleri diğer tarafta İslam medeniyetinin muhteşem eserleriyle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sahip olunan zenginliklerin çok az bir kısmının gün yüzüne çıkartıldığını,Türkiye'de sahip olunan değerlerin yaklaşık yüzde 20'ler civarında gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşlerimizi ahbap çavuş ilişkileriyle yürütmeyeceğiz. Üç temel ilkeye sahip olacağız. Ehliyet, liyakat ve sadakat. Liyakat işi yapan kişinin ilgili eğitimi almış olması. Liyakat ise evet o diplomaya sahip olabilir ama koruma bölge kurullarında görev yapabilecek şekilde bir liyakata sahip olup olmaması bizim için önemlidir. Bu da yetmez. İnsanlarımızın her birinin sadakati olacak. Sadakat falanca adama ya da falanca yerdeki birtakım odaya, odaklara değil. Sadakat millete olacak. Millete sadakati olmayanın ehliyeti ve liyakati ne kadar yüksek olursa olsun millet hizmeti nezdinde beş para değeri yoktur. Devlet yönetimi hele hele büyük bir devletin yönetimi mutlaka millete sadakati zorunlu kılar. Sadakat ne sözde falanca hocaya ne de falanca yerdeki karanlık locaya olmalıdır. Sadakat millete olmalıdır. Bunu gerçekleştiren bütün arkadaşlarla keyifle çalışmaya devam ederiz."

Kaynak: AA