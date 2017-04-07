  • 07 NISAN 2017, CUMA

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Kurtulmuş: Türkiye'nin tavrı, tarzı bellidir

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Suriye ile ilgili, "A ülkesine başka bir şey, B ülkesine başka bir şey söylemiyoruz. Türkiye'nin tavrı, tarzı bellidir." dedi.

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Kurtulmuş: Türkiyenin tavrı, tarzı bellidir

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Suriye ile ilgili, "Biz kapalı kapılar ardında ne konuşuyorsak meydanda da onu konuşuyoruz. A ülkesine başka bir şey, B ülkesine başka bir şey söylemiyoruz. Türkiye'nin tavrı, tarzı bellidir. Bu anlamda da Esed rejiminin cezalandırılmasıyla ilgili bütün ülkelerle de görüşmelerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa, biz bunu yapmaya hazırız' açıklamasıyla ilgili, "Hiç kimse öyle mırın kırın etmesin, siyaseten kendine mevzi kazandıracak sözlerle zaman kaybettirmesin, bu insanlık suçunu cezalandırmak için herkes elini taşın altına koysun, Türkiye bu konuda hazır olduğunu, elini taşın altına koyabileceğini ifade etmiştir."diye konuştu.

Etiketler: numan kurtulmuş, başbakan yardımcısı, suriye saldırı, abd saldırı, abd suriyeyi vurdu
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