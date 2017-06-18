  • 18 HAZIRAN 2017, PAZAR

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Kurtulmuş, STK temsilcileriyle sahurda bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Ünye’deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle sahur programında bir araya geldi, sorunlarını dinledi.

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Kurtulmuş, STK temsilcileriyle sahurda bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ünye’deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle sahur programında bir araya geldi.

Ünye Belediyesi tarafından sosyal tesislerde düzenlenen programda konuşan Kurtulmuş, bu tür toplantıların, il ve ilçelerdeki faaliyetlerin güçlenmesi bakımından önemli olduğunu söyledi.

İslam ümmetinin dünyanın her tarafında güçlü bir şekilde varlığını sürdürebilmesi konusunda gayret ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye’nin bunları yapabilmesi için güçlü olması gerektiğini belirtti.

Birlik, beraberlik, düzen içerisinde çalışılması gerektiğinin önemine işaret eden Kurtulmuş, "Hepimiz önce ilimize, sonra ülkemize, ümmetimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluğumuzu bilerek bu çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Birbirimizle sürekli dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Hep beraber bu mücadeleyi çok daha güçlü bir hale getirmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'un konuşmasının ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gündemlerindeki konuları dile getirdi.

Sahurun ardından edilen dua ile program sona erdi.

Etiketler: numan kurtulmuş, başbakan yardımcısı, sahur
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