  • 07 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 19º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.726
    EURO 3.963
  • BIST 88569.3
    ALTIN 151.338
Buradasınız : » » Kurtulmuş: Operasyonun barışa katkı sağlamasını umuyorum

Kurtulmuş: Operasyonun barışa katkı sağlamasını umuyorum

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, ABD'nin Suriye'ye hava saldırısı düzenlemesine ilişkin, "Sivillerin üzerine ateş eden o askeri üssün vurulması önemlidir, anlamlıdır"dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kurtulmuş: Operasyonun barışa katkı sağlamasını umuyorum

İLGİLİ HABERLER

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, ABD'nin Suriye'de rejime ait üsse hava saldırısı düzenlemesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın da açıkça ifade ettiği gibi biz sadece laf değil icraat görmek istiyoruz. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri tarafından oradaki askeri üssün vurulması, yani kalkıp sivillerin üzerine ateş eden, muhtemelen kimyasal silahları sivillerin üstüne atan o askeri üssün vurulması önemlidir, anlamlıdır. Ama uluslararası camia, Esed rejiminin bu barbarlığına karşı tavrını çok net bir şekilde sürdürmelidir. Ta ki Esed rejimi artık halkına zarar veremez hale gelebilene kadar. Dolayısıyla bunu olumlu karşılıyoruz ama bunun sonunun gelmesinin ve Esed rejiminin tamamıyla uluslararası alanda cezalandırılmasının şart olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Bir an evvel Suriye'de önce Esed rejiminin bu barbarlığının durdurulması lazım. Bir an evvel Suriye'de başlatılmış olan barış sürecinin hızlandırılması ve empoze edilmiş bir barış değil, Suriye'de bu kadar acı çeken halkın bütün kesimlerinin kabul edebileceği adil bir barışın, kalıcı bir barışın sağlanması şarttır. Ümit ederim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonu barışın sağlanmasına da katkı sağlar. Esed rejiminin artık bu barbarca adımları atmasının önüne geçer ve barış sürecinin teşvik edilmesini sağlar."

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER