Kurtulmuş, Londra'da Dünya Turizm Fuarı'nı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan Dünya Turizm Fuarı'nı (WTM) ziyaret ederek, Türkiye’nin standının açılışını yaptı.

Londra'daki Excel Fuar merkezinde düzenlenen ve çok sayıda ülkenin katıldığı WTM'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) de standları bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, İzmir, Antalya, İstanbul, Kayseri, Şanlıurfa ve Çanakkale'nin de aralarında yer aldığı çok sayıda şehirden yetkili, konaklama firması, turizm firması ve tur operatörünün katıldığı fuarda Türkiye standının açışını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç'in eşliğinde standları gezerek, katılımcı firmaların temsilcilerinden çalışmalarına ilişkin bilgi alan Kurtulmuş, Türkiye'nin standının ardından KKTC’ye ayrılan bölümü de ziyaret etti.

Burada KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Kıbrıs'a özgü lezzetleri deneyen Kurtulmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kıbrıs bizim canımız, canımızın bir parçası, vatanımızın bir parçası. Kıbrıs'ın da burada bu güzel fuarda temsil edilmesi gerçekten çok değerli, önemli. Sayın Bakanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Biz de Kıbrıs’ın burada görünmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak turizm alanında her türlü iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu da zaten söylemeye bile gerek yok.” diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, KKTC’nin yurtdışındaki tanıtımlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her yerde görünmemiz lazım. Bu fuarda görünmek bile başlı başına bir iştir. Nihayetinde hakikaten Kuzey Kıbrıs fevkalade doğal güzellikleri olan bir tabiat harikası bir yer. Buranın tanıtılması için her platformu kullanmamız gerekiyor. Burayı da arkadaşlarımız gayet güzel bir şekilde değerlendiriyorlar. Daha iyi olabilir mi? Tabiki olabilir. Ama bizim her yerde görünüyor olmamız, sürekli daha iyiyi yapabilmek için hareket halinde olmamız gerekiyor. Nihayetinde turizmde öyle birşey var ki bir ülkenin ya da bir destinasyonun marka değeri sürekli ifade edilerek, sürekli konuşularak, sürekli hatırlatarak oluşan birşey. Böylece burada, gelen bütün misafirler Kuzey Kıbrıs’ın varlığını önce biliyor, bilenler de daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Ben bunun önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.”

Kurtulmuş, standları ziyaretinin ardından National Geographic'in Türkiye fotoğraflarından hazırlanan sergisini de gezdi.

Türkiye'ye ayrılan bölümdeki standları gezenlere ülkeyi tanıtıcı broşür ve kataloglar dağıtılıyor. Simit Sarayı'nın ürünlerinin ikram edildiği ve kırmızı lalelerle süslenen Türkiye standına yoğun ilginin olduğu fuarda, Türk Hava Yollarının (THY) geniş alana kurulu standı da fuardaki şirketler arasında yer alıyor.

Geleneksel bir Kıbrıs köy evinden esinlenerek hazırlanan KKTC'nin alanında da maket köy fırını, değirmen, Kıbrıs çeşmesi, seramik atölyesi gibi bölümler ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Standı ziyaret edenlere Kıbrıs mutfağına özgü ürünler ikram edilirken, KKTC’yi tanıtıcı broşür ve kataloglar dağıtılıyor.

9 Kasım’a kadar gezilebilecek Dünya Turizm Fuarı'nı her yıl 50 binden fazla kişi ziyaret ediyor.

