  • 21 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Kurtulmuş Kongolu Müslümanlarla biraraya geldi

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Kongo'nun başkenti Brazavil'in Poto Poto Mahallesi'ndeki Brazavil Büyük Cami'de Müslümanlarla bir araya geldi ve namaz kıldı.

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Kurtulmuş Kongolu Müslümanlarla biraraya geldi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kongo'nun başkenti Brazavil'in Poto Poto Mahallesi'ndeki Brazavil Büyük Cami'de Müslümanlarla bir araya geldi ve birlikte namaz kıldı.

Kongo Cumhuriyeti Büyük Projeler Bakanı Jean Jacques Bouya, Kurtulmuş onuruna başkent Brazavila'daki Rodison Blue Otel'de iftar verdi. Numan Kurtulmuş, misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiği Bakan Bouya'ya çeşitli hediyeler verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Brazavil Büyükelçisi Can İncesu, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile iftar sonrasında Poto Poto Mahallesi'ndeki Büyük Cami'de Müslümanlarla buluştu.

Burada teravih namazı kılan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, daha sonra İslam Konseyi üyeleriyle de bir süre sohbet etti.

Başta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının Kongo'da faaliyetlerde bulunması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, bu konuda kendisinin de yapılan çalışmaları yakından takip edeceğini kaydetti.

Numan Kurtulmuş, camiden ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan Kongolulara teşekkür etti.

Etiketler: başbakan yardımcısı, numan kurtulmuş­, Kongo, Brazavil
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