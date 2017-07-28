  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Kurtulmuş Cumhuriyet Müzesi'ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Müzesi'ni ziyaret etti.

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Kurtulmuş Cumhuriyet Müzesini ziyaret etti

Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olan ve bugün Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet veren İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını gezen Kurtulmuş, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü rehberlerinden bilgi aldı.

Bakan Kurtulmuş, bina içerisindeki Genel Kurul Toplantı Salonu, Cumhurbaşkanı ve Başbakan çalışma odaları ile diğer bölümleri ilgiyle inceledi.

Müzeyi gezen vatandaşlarla da sohbet eden Kurtulmuş, iyi bir tarih bilinci oluşması için bu tür yerlerin sıklıkla gezilmesi tavsiyesinde bulundu.

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Müzesi
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