Kurtulmuş, Cidde'de 11. İslam Enformasyon Bakanları Konferansı'na katılacak

Kurtulmuş'u, Cidde King Abdülaziz Havalimanı'nda, Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdülmuhsin İlyas, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilcisi Salih Mutlu Şen ve Cidde Başkonsolosu Fikret Özer karşıladı.

Kurtulmuş, İİT tarafından yarın "Terörizm ve İslamofobya ile Mücadelede Yeni Medyanın Rolü" temasıyla düzenlenecek İslam Enformasyon Bakanları Konferansı'na katılacak.

İki gün sürecek konferansta bir konuşma da yapacak olan Kurtulmuş'un, İİT üyesi bazı ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Konferansta, Kudüs ve Mescid-i Aksa davasının desteklenmesinde İİT üyesi ülkelerin medyalarının rolü, İslamofobya olgusunu ele alan İİT medya stratejisinin kabulü, İİT'nin 2025 kapsamlı medya stratejisinin kabulü, medyada ve medya yoluyla kadının güçlendirilmesi, üye ülkeler ve uluslararası medya kuruluşlarıyla işbirliği yoluyla iç ve dış medya faaliyetleri, İİT uydu kanalının faaliyete geçmesine ilişkin gelişmeler, İİT ve medya alanında İslam dünyasını ilgilendiren diğer konular ele alınacak. AA