Kurtulmuş: Bu sistem değişikliği meselesidir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Anayasa paketi rejim değişikliğinden ibaret olan bir paket değildir, bu bir sistem değişikliği meselesidir" dedi.

Bakanlar Kurulu sonrası konuşan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği nasıl kullanacağı ile ilgili herhangi bir tartışmasının olmadığını söyledi.

"Trump'tan iki talebimiz var"

Numan Kurtulmuş, "Sayın Trump, ABD'nin yeni başkanı olarak göreve başlamış ve bu süreçte, hem Ortadoğu politikalarında hem dünya siyasetinde ABD'nin izleyeceği yeni yol haritalarını ortaya koymaya çalışacağı anlaşılmaktadır. Ümit ederiz ki yeni yönetim, hem Ortadoğu'da barışı sağlayacak perspektiflere sahip olsun hem dünyada barışı sağlayacak önemli adımların atılabilmesine imkan sağlayacak inisiyatifler alsın. Bu çerçevede, özellikle Türkiye ile ABD ilişkileri bakımından eski yönetim zamanında tekrarlanan hataların tekrarlanmayacağı kanaati ve ümidindeyiz." dedi.

Kurtulmuş, "Trump yönetiminden, özellikle Türkiye-ABD ilişkilerini yeniden güçlendirmek bakımından iki konuda görüşlerini gözden geçirmelerini tavsiye ve temenni ediyoruz. Bunlardan birisi 15 Temmuz darbesinde bu halkın bütününe karşı suç işlemiş bir eşkıya çetesinin başı olan Gülen'in ABD'den Türkiye'ye iadesi… İkinci temel mesele ise PYD'ye verilen desteklerin sona erdirilmesi." ifadelerini kullandı.

Feto'nun iadesi

Trump döneminde Feto'nun iade edilmesiyle ilgili talepleri tekrarlayacaklarını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Burada asıl olan, orada devam eden hukuki bir sürece müdahale etmekten daha çok, yeni Amerikan yönetiminin niyetini ortaya koymasıdır. Yeni Amerikan yönetimi, üç beş tane eşkıyayı yöneten bir eşkıyabaşını mı tercih edecek, yoksa 80 milyonluk bir Türkiye Cumhuriyeti'ni mi tercih edecek? Dolayısıyla biz burada dostluk, müttefiklik ilişkilerimiz çerçevesinde ısrarla Feto'nun iadesi ile ilgili taleplerimizi her platformda dile getiriyoruz. Sonuç alacağımız ümidindeyiz."