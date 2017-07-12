Kurtulmuş Brüksel'de hain darbe girişimini anlattı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Avrupa'nın kalbi" olarak nitelendirilen Brüksel'de, 15 Temmuz'un birinci yılı öncesinde, hain darbe girişimini ve devletin FETÖ'den arındırılması sürecini anlattı.

Kurtulmuş, 15 Temmuz'un birinci yılında FETÖ'nün darbe girişimini anlatmak üzere geldiği Brüksel'de, Avrupa Birliği nezdinde üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Kamu Diplomasisi Koordinatörü Ali Osman Öztürk'ün de yer aldığı görüşmeler, basına kapalı gerçekleşti.

"Sadece Türkiye demokrasisi için değil, Avrupa için de önemli"

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre görüşmelerde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi, Türkiye-AB ilişkileri bağlamında vize serbestisi, geri kabul anlaşması, Kıbrıs müzakereleri, Avrupa'daki ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı başlıkları ele alındı.

Samimi bir havada gerçekleşen görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerinde yer yer yaşanan zorluklara rağmen ilişkilerin sürdürülmesi yönünde karşılıklı beyanlarda bulunuldu. Özellikle vize serbestisi başta olmak üzere gelecek dönemde ilişkilerde daha olumlu adımların atılması noktasında karşılıklı görüşler dile getirildi.

Kurtulmuş, görüşmelerde, FETÖ'nün darbe girişimini ve FETÖ'ye karşı verilen mücadeleyi detaylarıyla anlattı.

Bu darbe girişimine karşı verilen mücadelenin sadece Türkiye demokrasisi için değil, Avrupa için de önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, asker, polis, yargı başta olmak üzere tüm kurumlara sirayet etmek isteyen bu çetenin, 40 yıllık bir hazırlık çerçevesinde devleti ele geçirmek istediğine dikkati çekti.

Kurtulmuş, bu çeteyle, demokrasi ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde, yargı önünde mücadele edildiğini, Türkiye'de şu an devletin bu terör örgütünden arındırılması sürecinin devam ettiğini belirtti.

AİHM'nin, iç hukuk sürecinin bir parçası olarak kabul ettiği OHAL Komisyonunun da faaliyetine başladığı bilgisini muhataplarına aktaran Kurtulmuş, varsa yapılan yanlışların komisyonda düzeltileceğini söyledi.

Görüşmede, Avrupa'daki bazı siyaset çevrelerinin, İslam düşmanlığı ve Türkiye karşıtlığına da dikkati çeken Kurtulmuş, bununla birlikte Avrupa'daki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığını da Türk halkının anlamakta zorlandığını ifade etti.

Aşırı akımların Avrupa siyasetini zehirleyeceğini belirten Kurtulmuş, Avrupa'nın mutedil, makul siyasetçilerinin bu gidişatı durdurması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, AK Parti Brüksel Temsilciliğini de ziyaret etti. Partinin temsilcisi Ruhi Açıkgöz ve partililerle bir araya gelen Kurtulmuş, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.