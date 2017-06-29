  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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'Küresel terörle ve destekçileriyle mücadeleye devam edeceğiz'

Kalkınma Bakanı Elvan, "Bizim mücadelemiz hem PKK terör örgütüne, hem DEAŞ'a, hem de FETÖ'ye ve diğer terör örgütlerine yöneliktir." dedi.

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Küresel terörle ve destekçileriyle mücadeleye devam edeceğiz

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bizim mücadelemiz hem PKK terör örgütüne, hem DEAŞ'a, hem de FETÖ'ye ve diğer terör örgütlerine yöneliktir. Küresel terörle ve destekçileriyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle terörün kökünü de kurutacağız." dedi.

Elvan, Karaman Valiliği'ni ziyaret ederek, görevine yeni başlayan Vali Fahri Meral'a başarılar diledi.

Burada bir açıklama yapan Elvan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve emniyet mensuplarının yoğun bir şekilde terörle mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi.

"Küresel terörle ve destekçileriyle mücadele etmeye devam edeceğiz"

"Artık inlerine, saklandıkları neresi varsa, hangi köşe bucak varsa her birini teker teker girip onları yok ediyoruz." diyen Elvan, şöyle konuştu:

"Bu terör belasından da kurtulacağız. Özellikle son yıllarda Ortadoğu'da değişik küresel terör örgütleri kullanılarak birilerinin belirli kazanımlar elde etmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Bizim mücadelemiz hem PKK terör örgütüne, hem DEAŞ’a, hem de FETÖ'ye ve diğer terör örgütlerine yöneliktir. Küresel terörle ve destekçileriyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle terörün kökünü de kurutacağız."

Bakan Elvan, daha sonra Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen sözleşmeli piyade er Oğuzhan Küçük ve Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Muhammet Ali Mevlüt Dündar’ın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Etiketler: Kalkınma Bakanı Elvan, Terörle Mücadele
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