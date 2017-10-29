'Kurallara riayet etmeyenlerin oyununu zorla bozacağız'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyetin 94. yılı için düzenlenen Cumhuriyet resepsiyonuna ev sahipliği yaptı.

Sanat, siyaset ve iş dünyasından pek çok davetlinin katıldığı resepsiyonda davetlilere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin kazanımlarının Gazi Mustafa Kemal'ın adını kullanan kimi çevrelerce darbeler vasıtasıyla engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Ancak Türk milletinin 15 Temmuz'da istiklaline ve istikbaline sahip çıktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet, Kurtuluş savaşındaki aynı ruh ve heyecanla devletine, bayrağına, ezanına sahip çıkmıştır" dedi.

''Oyunu bozacağız''

Erdoğan, Eskiler zor oyunu bozar derlerdi. biz de milletimizle bir olup bu oyunu bozacağız. karşımızdakiler demokrasinin sınırları içinde hareket ediyorlarsa demokrasinin sınırları içinde oyunu bozacağız karşımızdakiler hakka hakka uygun hareket ediyorlarsa, hukukun kurallarına uyarak oyunu bozacağız.Ama karşımızdakiler hiçbir kurala riayet etmiyorlarsa o zaman bu oyunu zorla bozacağız. dedi.

"Türkiye'nin büyüme oranının yüzde 7'yi bulacağına inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk çeyrekte 5,1 büyüme gösterdi Türkiye. Yıl sonu itibarıyla bu büyüme oranının Allah'ın izniyle yüzde 7'yi bulacağına inanıyorum. Şu andaki gidiş oraya. İhracatımızda inşallah yakaladığımız 157-158 milyar dolarları yeniden yakalayacağız, daha üzerine çıkacağız. Merkez Bankamızdaki döviz rezervini bir ara 135 milyar dolara kadar çıkarmıştık, şu anda 116-117 milyar dolardayız. Ama yeniden 135 milyar dolarlara ulaşacak ve onları da aşacağız." diye konuştu.

Küresel ve bölgesel düzeydeki senaryoların hiçbiri ülkemizde işe yaramadı

Erdoğan, "Küresel ve bölgesel düzeyde başarıya ulaşan projelerin, senaryoların hiçbiri de ülkemizde işe yaramadı. Türkiye'yi, Cumhuriyetimizin 94. yılını kutluyor olmamıza bakarak nevzuhur bir devlet sananlar, gerimizdeki binlerce yıllık birikimi, tecrübeyi, gücü göremediler. Türkiye bir kabile devleti değildir." dedi.