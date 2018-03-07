  • 07 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kültür ve Turizm Bakanlığından 'MESAM' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığından 'MESAM' açıklaması

Bakanlıktan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun MESAM'a ilişkin açıklamasında, Bakan Numan Kurtulmuş ve Bakanlığa yönelik ithamlarının "mesnetsiz ve asılsız" olduğu belirtildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığından MESAM açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliğine (MESAM) ilişkin bazı ithamlarda bulunduğunu ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Bakanımıza ve Bakanlığımıza yönelik ithamları mesnetsiz ve asılsızdır. Bakanlığımız, MESAM Genel Kurulu öncesinde tespit edilen hukuka aykırılıkları gidermek ve seçim sürecini sağlıklı bir şekilde yürütmek üzere, yasaların Bakanlığımıza tanıdığı hak ve yetkileri kullanmıştır."

Kaynak: AA

Etiketler: musiki eser sahipleri meslek birliği, MESAM
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