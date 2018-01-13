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Buradasınız : » » Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş TRT Haber'de

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş TRT Haber'de

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un moderatörlüğünde Basın Kartı programında, gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

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Etiketler: yaşar taşkın koç, TRT, numan kurtulmuş
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