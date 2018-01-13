Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş TRT Haber'de

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Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un moderatörlüğünde Basın Kartı programında, gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
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