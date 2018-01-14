Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: Bu yıl içerisinde 38 milyon turist hedefine ulaşmak hiç de hayal değil

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Antalya'daki programları kapsamında Kaleiçi'nde incelemelerde bulundu. Kurtulmuş, burada yapımı ve restorasyonu devam eden eski eserleri inceledi, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet etti.

Erken rezervasyon rakamlarının 2018 yılı için güzel sinyaller verdiğini söyleyen Bakan Kurtulmuş, yıl içerisinde 38 milyon turist hedefine ulaşılabileceğini belirtti.

Turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, gelen ilk verilerin, sezonun iyi geçeceğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rusya, İngiltere, Ukrayna... Geleneksel pazarlarımıza baktığımızda başka ülkelerdeki erken rezervasyon oranlarına baktığımız zaman yüzde 20 ile yüzde 60 arasında değişen oranlarda, verilere göre erken rezervasyon oranlarını alıyoruz. Bu çok güzel bir sinyal. Amerika ile vize meselesinin düzelmesi ile kruvaziyer turizmi için de önemli bir potansiyel ortaya koyuyor. Kanaatimizce bu yıl içerisinde 38 milyon turist hedefine ulaşmak hiç de hayal değil ve bunun 30 milyarı aşkın bir gelir getirmesini tahmin ediyoruz."

Numan Kurtulmuş, sağlık ve spor turizminde de önemli aşamalar sağlandığını kaydetti.

Kaynak: TRT Haber