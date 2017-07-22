  • 22 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Ünye'de

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Ünye'de

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, esnaf ziyareti yaptı, "Ünye'nin Dünkü Çocukları" ile eski sokak oyunlarından olan topaç çevirme oynadı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Ünyede

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ünye'de esnaf ziyareti yaptı, "Ünye'nin Dünkü Çocukları" ile eski sokak oyunlarından olan topaç çevirme oynadı.

Kurtulmuş, bazı programlara katılmak üzere geldiği memleketi Ordu'da Vali Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı ve beraberindekilerle birlikte Ünye ilçesini ziyaret etti.

İlçede esnaf ziyareti gerçekleştiren Kurtulmuş, kendisini selamlayan hemşehrileriyle de sohbet etti, sorunlarını dinledi, Ünye çarşısındaki gezisi sırasında Orta Yeni Cami önünde karşılaştığı "Ünye'nin Dünkü Çocukları" isimli dernek üyeleriyle sohbet etti, etkinlikleri hakkında bilgi aldı.

Cami bahçesinde bulunan Ünyelilerle çay içen Kurtulmuş, platform üyelerinden çocukluk yıllarındaki Ünye hatıralarını dinledi.

Eski sokak oyunlarından topaç çevirme oynayan bir grubu da izleyen Kurtulmuş, daha sonra topaç çevirdi.

Bakan Kurtulmuş beraberindekilerle Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ı da makamında ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. AA

Etiketler: kültür ve turizm bakanı, numan kurtulmuş
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