Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'dan huzurevi ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de huzurevi sakinleri ile sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Bakan Avcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği kentte, Şirintepe Mahallesi'ndeki Safiye Gönül Bayar Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Huzurevinde kalan yaşlılarla sohbet eden Avcı, onlara çiçek verdi.

Daha sonra Çankaya Mahallesi'ndeki Maide Bolel Huzurevine geçen Bakan Avcı'ya, huzurevinde kalan emekli öğretmen Hikmet Ulutabya boyama işi tablo hediye etti.

Bu ziyaretlerin ardından Bakan Avcı, Nasrettin Hoca Çocuk Evi'ndeki çocuklarla basına kapalı görüştü.

Bakan Avcı'ya eşi Semra Avcı, Vali Azmi Çelik, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan ve AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca da eşlik etti.