  • 27 HAZIRAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.505
    EURO 3.954
  • BIST 99638.65
    ALTIN 140.734
Buradasınız : » » Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'dan huzurevi ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'dan huzurevi ziyareti

Bakan Avcı, kentteki huzurevi sakinleri ile sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kültür ve Turizm Bakanı Avcıdan huzurevi ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de huzurevi sakinleri ile sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Bakan Avcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği kentte, Şirintepe Mahallesi'ndeki Safiye Gönül Bayar Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Huzurevinde kalan yaşlılarla sohbet eden Avcı, onlara çiçek verdi.

Daha sonra Çankaya Mahallesi'ndeki Maide Bolel Huzurevine geçen Bakan Avcı'ya, huzurevinde kalan emekli öğretmen Hikmet Ulutabya boyama işi tablo hediye etti.

Bu ziyaretlerin ardından Bakan Avcı, Nasrettin Hoca Çocuk Evi'ndeki çocuklarla basına kapalı görüştü.

Bakan Avcı'ya eşi Semra Avcı, Vali Azmi Çelik, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan ve AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca da eşlik etti.

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanı Avcı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER