Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'dan Adıyaman ziyareti

Adıyaman'da bir dizi temasda bulunan Avcı, beraberindeki TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, KKTC Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile beraber, Kommagene Uygarlığı’nın 5 büyük kentinden birisi olduğu belirtilen Perre Antik Kentini gezdi.

Antik kent içerisinde bulunan mağara evleri ve civardaki bazı eserleri inceleyen Avcı, bazı mağara evlerle kaya mezarlarının da içerisine girip yakından görme imkanı buldu.

Bakan Avcı, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kültürel değerler anlamındaki zenginliğine işaret etti.

Türkiye'nin her bir yerinde birbirinden değerli hazineler bulunduğunu ifade eden Avcı, "Türkiye'nin neresinde durursanız durun 10 kilometrelik alanda arkeolojik alanla karşı karşıya kalırsınız. Adıyaman da bu anlamda zengin bir ilimiz." dedi.

Perre Antik Kenti'nin de Kommagene Uygarlığı'nın antik yerleşim merkezi olduğunu anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Burada gördüğünüz aile mezarları, o uygarlık hakkında önemli bilgiler veriyor. Bu antik kentin çok iyi tanıtılması lazım. Burada ayrıca mozaik buluntularımız da var. Ama ne yazık ki burası tanıtım anlamında önemli mesafeler katetmiş değil. Burası gerek yerli gerekse yabancı turistler açısından önemli bir cazibe merkezi olabilir. Bu anlamda yeni çalışmalarla burayı hareketlendirmemiz gerekir."

Bakan Avcı, bölgedeki kamulaştırma talebiyle ilgili de halkın mağduriyetinin farkında olduklarını, bölgenin sit alanı olduğu için vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek tadilatları dahi yapamadığını vurguladı.

Bu anlamda yapılacak kamulaştırma için ciddi kaynaklara ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Avcı, bu sorunu da kısa zamanda el birliğiyle çözmeyi hedeflediklerini kaydetti.