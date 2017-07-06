Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Gaziantep'te

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, önümüzdeki süreçte Gaziantep'in başka eserleriyle de UNESCO'nun geçici listesinden kalıcı listeye geçebilmesi için çalışmaların süreceğini bildirdi.

Avcı, Zeugma Mozaik Müzesi "Bizans Salonu"nun açılışını gerçekleştirdi.

Zeugma Mozaik Müzesi'nin Türkiye'nin değil dünyanın en önemli tarihi, kültürel, arkeolojik eserlerinin sergilendiği bir mekan olduğunu belirten Avcı, müzenin oluşumuna katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Avcı, Gaziantep'teki 12 müzeden 7'sinin büyükşehir belediyesince çalışmalarının yürütüldüğüne değinerek, "Bir şehirde kentin aktörleri arasında, merkezi idareyle yerel yönetim, siyaset ve sivil toplum bir araya geldikleri zaman, ahenk içerisinde çalıştıklarında nasıl bir sinerjinin doğduğunu, Gaziantep gösteriyor. O yüzden bu şehrin bütün aktörlerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gaziantep'teki bu başarının UNESCO tarafından da ödüllendirildiğine işaret eden Avcı, şöyle devam etti:

"İnşallah önümüzdeki dönemde Gaziantep sahip olduğu diğer kültürel, arkeolojik ve tarihi eserlerinin katkılarıyla dünyada daha çok tanınacak. Önümüzdeki dönemde Gaziantep'in başka eserlerinin de geçici listeden kalıcı listeye alınması için birlikte çalışmalarımız sürecek. Gaziantep, Türkiye'nin aydınlık ve gülen yüzü. Tarihi ve kültürel derinlik olarak bütün dünyada daha çok tanınacak. Bu bizim kültürel ve turizm stratejimizin önceliklerine çok uygun bir yaklaşım. Çünkü artık ülkeler kendilerini genel bir ülke imajı altında değil daha özel destinasyonlarla tanıtıyorlar. Bu yüzden artık şehirler yarışıyor. Bu yarışta Gaziantep gerçekten çok güzel işler yapıyor."

Programa katılan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'na da teşekkür eden Avcı, "Gaziantep'te düzenledikleri Kıbrıs tanıtım günleri için çok teşekkür ediyorum. Evet, Kıbrıs gönlümüzde ama aynı zamanda daha çok tanınmaya, bilinmeye ihtiyaç var. Tam da Gaziantep'e gelme, görme, yaşama sonra bir de Kıbrıs’a gitmek, görme ve yaşama zamanıdır. Bütün Türkiye ve dünyaya Gaziantep'e geliniz, tarihi kültürü, dostluğu, barışı Gaziantep'te yaşayınız diyorum." ifadesini kullandı.

Diğer konuşmacılar

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazientep'te KKTC’yi tanıtmak için bir dizi etkinlik yapacaklarını bildirdi.

Vali Vekili Uğur Aladağ, Türkiye'nin önemli sanayi ve ihracat şehirlerinden olan Gaziantep'in kültürel değerlerine sahip çıkmasıyla da parlayan bir yıldız olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İpekyolu'nun Gaziantep'e getirdiği kültürel mirası yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Gaziantep'in geçmişten aldığı güçle geleceğe emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in bir kültür başkenti olması için birçok çalışma yapıyoruz. Bugün açılışını yapacağımız bölüm, Zeugma Mozaik Müzemizin daha da büyüdüğünü gösteriyor. Çingene kızının o üç boyutlu bakışı, bütün dünyada bizim sembolümüz oldu. Bu eserler UNESCO'nun geçici listede. Bu eserlerin kalıcı listeye alınmasını sizin desteğinizle başaracağız. İnşallah gazi şehrimiz hak ettiği kültür başkenti olma noktasında yolculuğuna devam edecek. Bize verdiğiniz her türlü destek için teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Bakan Avcı ve protokol üyeleri müzenin yeni salonunun açılışı gerçekleştirerek, mozaikleri inceledi.