Külliye'deki direnişine ait yeni görüntüler

TRT Haber, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde vatandaşlar ve Külliye korumalarının darbecilere karşı direniş görüntülerine ulaştı.

Darbeci hainlerin 15 Temmuz'da hedef aldığı kritik noktalardan biri de Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi.

15 Temmuz gecesi, kalkışma haberi alınır alınmaz, istirahatte olan güvenlik personeli Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Ramazan Bal tarafından göreve çağrıldı. Özel Harekat Personeli de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev başına geçti. Emniyetten getirtilen silahlar korumalara dağıtıldı. Nizamiye giriş kapıları ile Külliye'ye çıkan yollar çöp kamyonları ve araçlarla kapatıldı.

Beştepe'nin üzerinde önce uçaklar ve helikopterler belirdi. Alçak uçuşa geçen helikopterlere, koruma personeli tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Vatandaşlar Külliye önüne akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gece yarısı Marmaris'ten vatandaşlara, "Meydanlara inin" çağrısı üzerine, Külliye önüne vatandaşlar da akın etti. Koruma ekipleri ve sivil personel içeride, vatandaşlar dışarıda darbecilerle mücadeleye girişti.

Darbecilerin kullandığı tanklar, kendilerine engel olmaya çalışan vatandaşların üzerinden geçti. Külliye'nin bahçe duvarına atılan bomba, oradaki vatandaşları şehit etti.

6 tankın külliyeye girişi engellendi

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem ekibi de bir an bile makam katını bırakmadı. O gece 6 tankın Külliye'ye girişi engellendi. İlk etapta 3'ü rütbeli 22 asker yakalandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, milletin evi, darbecilere teslim edilmedi.

O gece, Türkiye'deki tüm noktalarda olduğu gibi, Külliye'de de milletin emanetine sahip çıkıldı.

Kaynak: TRT Haber