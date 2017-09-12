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Buradasınız : » » "Kullanmadım" dediği ByLock’tan 229 mesaj göndermiş

"Kullanmadım" dediği ByLock’tan 229 mesaj göndermiş

FETÖ soruşturmasında hakkında dava açılan, bir dönem örgütle bağlantılı dershanede öğretmenlik yapan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

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&quot;Kullanmadım&quot; dediği ByLocktan 229 mesaj göndermiş

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan, bir dönem örgütle bağlantılı dershanede öğretmenlik yapan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Esra Akay ile avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Akay, hakkındaki ByLock suçlamasını kabul etmediğini belirterek, programı yüklemediğini ve kullanmadığını ileri sürdü.

Mahkeme başkanının Akay'a ByLock kullanıp kullanmadığını sorması üzerine, sanık tekrar kullanmadığını savundu.

Mahkeme başkanı tarafından ByLock tespit tutanağında 192 mesajın alındığı ve 229 mesajın gönderildiği, programdan sesli aramaların yapıldığı, gizlilik içeriğine yönelik konuşmalar gerçekleştirildiği, para toplanması yönünde tespitlerin bulunduğunun ifade edilmesi üzerine sanık Akay, sadece dershanede öğretmenlik yaptığını, yapıyla bir bağlantısı olmadığını iddia etti.

Mahkeme başkanının programda görüşmelerin yapıldığı bazı kişileri okuması üzerine Akay, genel olarak isimleri okunan kişileri tanımadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

Etiketler: fetö, PDY, FETÖ operasyonu, bylock, erzurum
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