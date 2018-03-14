  • 14 MART 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.883
    EURO 4.801
  • BIST 117592.67
    ALTIN 165.329
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kule, askeri pilota Gebeş'in cenazesini sordu

Kule, askeri pilota Gebeş'in cenazesini sordu

İran'da meydana gelen jet kazası sonucu hayatını kaybedenlerden 10'unun cenazesi İstanbul'a getirildi. Pilot Beril Gebeş'in cenaze işlemleri sürüyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kule, askeri pilota Gebeşin cenazesini sordu

Cenaze işlemleri henüz tamamlanmayan pilot Beril Gebeş'in cenazesi Türkiye'ye getirilmedi. Gebeş'in babasının ricası üzerine Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi, 10 kişinin cenazesini getiren askeri uçağın pilotuna cenazeyi sordu.

Kule ile askeri pilot arasında şu diyalog geçti:

Kule : Gebeş kaptanın babası özellikle rica etti, kızının olup olmadığını merak ediyor. onun için bilgi almak istedim.

Askeri pilot: Gerekli yerlere bilgiler verildi. Ben bu konu hakkında bilgi veremem

Kule: Anlaşıldı teşekkürler

Başaran Holding'e ait özel jetin Pazar günü Dubai dönüşü İran'da düşmesiyle hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazesi, incelemelerin ve DNA testlerinin ardından Türkiye'ye getirilmişti.

Kaynak: DHA

Etiketler: iran, jet, başaran holding
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER