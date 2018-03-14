Kule, askeri pilota Gebeş'in cenazesini sordu

Cenaze işlemleri henüz tamamlanmayan pilot Beril Gebeş'in cenazesi Türkiye'ye getirilmedi. Gebeş'in babasının ricası üzerine Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi, 10 kişinin cenazesini getiren askeri uçağın pilotuna cenazeyi sordu.

Kule ile askeri pilot arasında şu diyalog geçti:

Kule : Gebeş kaptanın babası özellikle rica etti, kızının olup olmadığını merak ediyor. onun için bilgi almak istedim.

Askeri pilot: Gerekli yerlere bilgiler verildi. Ben bu konu hakkında bilgi veremem

Kule: Anlaşıldı teşekkürler

Başaran Holding'e ait özel jetin Pazar günü Dubai dönüşü İran'da düşmesiyle hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazesi, incelemelerin ve DNA testlerinin ardından Türkiye'ye getirilmişti.

Kaynak: DHA