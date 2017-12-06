Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı hakkında değerlendirmede bulundu.

Bakan Canikli'nin açıklamaları şöyle:

"Hukuki meşruiyet yok edilerek, uluslararası anlaşmalar çiğnenerek, Kudüs'e yönelik yapılan kirli planlar bölgedeki ve dünyadaki barış umutlarını tamamen söndürecek vahim bir hatadır. Kudüs'ün hak ve hukukunu korumak her Müslüman için tarihi, vicdani ve asli bir görevdir. İslam dünyasını tahrik edecek bu karar felakete davetiye çıkaracak, tüm dünyayı ateşe atacaktır. Kırmızı çizgimiz olan Kudüs’ün statüsünü, uluslararası hukuktan doğan her türlü hakkını korumak ve müdafaa etmek tüm Müslümanların namus borcudur. Kudüs'e yönelik alınacak her türlü yanlış kararın karşısında durmaya geçmişte olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz."

Kaynak: AA