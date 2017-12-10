Saadet Partisi'nin çağrısıyla ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto için düzenlenen "Kudüs İslam'ındır" mitingi başladı. Hak-İş, Memur-Sen, İHH İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri Derneği, ASKON, MÜSİAD, TÜGVA, TÜRGEV, ÖNDER başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği mitingde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin halka hitap etmesi bekleniyor.

Mitinge katılmak isteyenler, öğle saatlerinden itibaren Yenikapı Etkinlik Alanı'na gelirken, arama noktalarından geçenlere Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı.

Filistin'e destek mesajları içeren atkılar takan, kelime-i tevhid bayrakları taşıyan birçok vatandaş, sık sık tekbirler getirerek "Hamas'a selam direnişe devam", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Oluk oluk kan aksa, kurtulacak El-Aksa" sloganları attı.

Miting öncesi gelenlere Filistin mücadelesini konu alan marşlar dinletilirken, alan kadın ve erkekler için ikiye bölündü.

Osman Gündüz, Mikail Şimsek ve Harun Beyaz sevilen ezgilerini seslendirirdi.

Vatandaşlar için seyyar mescitler ve tuvaletler kurulan meydanın çeşitli yerlerine dev vinçlerle hoparlörler yerleştirildi.

Alana kurulan dev platformda Kubbet'üs Sahra figürü, merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in dev portreleriyle Filistin bayrağı yerleştirildi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa

- Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa, "Mescid-i Aksa'dan, ilk kıblemizden selam olsun. Hepinize teşekkür ediyorum, Filistin halkı bu kararlı duruşunuzdan gurur duyuyor. Filistin halkıyla dayanışmanızı ilan ettiğiniz bu miting dolayısıyla sizlere teşekkür ediyorum. Kudüs asla İsrail'in başkenti değildir. Kudüs yeryüzünde mübarek bir arazidir. İsrail orayı zorla işgal etmiştir." diye konuştu.

Mustafa, Kudüs'ün durumunu tüm dünyanın bildiğini aktararak, Trump'ın aldığı bu kararın ancak ve ancak aşırıcılara cesaret verdiğini söyledi.

Trump'ın kararının Kudüs'ün sömürgecilerle işgaline zemin hazırladığına dikkati çeken Mustafa, şöyle devam etti:

"Kesinlikle bağımsız Filistin devleti olmadan asla barış olmaz. Bağımsız Filistin devleti de başkenti Kudüs olmadan olmaz. Ey Trump, bu attığın adımla Filistin halkının daha fazla zulme uğramasına zemin hazırlamış olacaksın. Bizim ve Arap ülkelerinin toprakları işgal edilmeye devam edecektir. İsrail, asla senin alkışladığın gibi demokratik bir devlet değildir. Bunu sadece orada yaşayan Müslümanlara değil Hristiyanlara sorsan yine aynı cevabı alırsın. Bilesin ki aldığın bu karar, yalnızca siyonizmin tarihindeki kara lekeler bir yenisini ekleyecektir."

AA