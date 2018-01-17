Kudüs direnişinin sembolü Cüneydi Külliye'de

Filistin'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından çıkan olaylarda direnişin sembolü olan Fevzi el-Cuneydi ile babası Muhammed el-Cuneydi dün İstanbul'a gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinli Fevzi El-Cüneydi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Filistinli 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, 7 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

21 gün tutuklu kaldıktan sonra 28 Aralık 2017'de kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi'nin İsrail askerleri tarafından dövülmesi sonucunda sağ omzunda kırık oluşmuştu.

Kaynak: TRT Haber

