Küçük Eylül'ün ölümüyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'dan acı haber geldi. Dün Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulunan küçük Eylül'ün cenazesi bugün yapılan otopsinin ardından köyünde toprağa verildi.

Son durumla ilgili bilgi veren Ankara Valisi Ercan Topaca, hukuk nezdinde ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Topaca açıklamasında, "Ölme nedeninin tam olarak anlaşılması ve tespiti için bir takım tatkikler yapılacak, adli işlemlere esas olmak üzere. Bunlar henüz çok çabuk yapılabilen tetkikler değil, biraz zaman alabilir labaratuvar sonuçlarının ortaya çıkması. Çocuğumuzun kimliği konusunda yapılan tespitler yüzde 100 teşhisler yapılmak üzere Eylül kızımız rahmetli oldu. Tabii bu işlemler hukuken belli bir gizlilik içerisinde de yürüyor. Çok fazla soruşturmayı olumsuz etkilemesi endişesiyle ayrıntıya girmiyoruz. Şu an itibariyle tutuklu, 4 de gözaltına olan şahıs var. Bunların sorgulaması devam ediyor, ifadelerini alıyoruz. Muhtemeldir ki başka bu olayı gören bilen bir şekilde dolaylı da olsa bilgisi olan çıkabilir. Onlaırn da blgisini aldıktan sonra savcışlığımız iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderecektir. Bu işin biz de takipçisi olacağız. Şunu biliyoruz, bütün milletimizin canice olaydan olumsuz etkilendiğini, herkesin duygularının kabardığını, acıma hissinin bu canice olayın tepkisi içerisinde. BU işin faillerinin hakettiği cezayı çekmesi hususunda kamuoyunun da bir beklentisi var. Büğtün vatandaşlaırmızın, ailesinin, yakınlaırnın devletimize güvenmelerini, faillerinin en ağır şekilde cezalandırılacağını hukuk nezdinde ne gerekiyorsa yapılacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Kaynak: TRT Haber