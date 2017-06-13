Küçük çocuğa içki ve sigara içirilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

İzmir'de çocuğuna içki ve sigara içirilirken görüntüleri sosyal medyada yayınlanan çocuğun annesi ile görüntülerde yer alan kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, içki ve sigara içirilirken çekilen görüntüleri medyaya yansıyan çocuğun ailesine ulaştı.

İfadesi alınan anne ile diğer kadın hakkında "küçük yaşta çocuğa sağlık için tehlikeli madde temini" ve "ailenin korunmasını ihlal" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Hazırlanan fezlekenin savcılığa gönderildiği bildirildi.

Küçük yaşta bir çocuğa içki ve sigara içirildiğini gösteren görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuğun bulunmasını istemiş, gerekli bütün tedbirleri derhal alacaklarını bildirmişti.