KTÜ'de eğitime kar engeli

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ), kar yağışı nedeniyle öğretime 2 gün ara verildi.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Trabzon'daki kar yağışı dolayısıyla, öğretimin sürdürüldüğü fakültelerin bugün ve yarın tatil edildiği bildirildi.AA