'Krizlerle, darbelerle, istikrarsızlıkla anılan Türkiye olsun istemiyoruz'

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin güçlü yönetime ihtiyacı var, her zaman güçlü yönetime. Artık patinaj yapmanın, uzlaşmazlık dönemlerinin sonu gelmiş olmalı. Meclis aritmetiği yetersiz kaldığında devletin, sistemin felç olması artık gündemden kalkmalı. Bugün tedbir almazsak, yarın geç olacak. 16 Nisan, bu bakımdan millet için bir fırsattır." dedi.

Esenyurt'ta düzenlenen mitingde halka hitap eden Yıldırım, sözlerine, "Aziz İstanbul, sen cihan hükümdarı Fatih'in şehrisin. Sen Müslüman Türk medeniyetinin kalbisin. Sen üç kıtaya adalet götüren ecdadın bıraktığı en önemli yadigarsın İstanbul. Sana hizmet etmek, seni dünyanın marka şehri yapmak bizim boynumuzun borcudur." ifadeleriyle başladı.

Yıldırım, millete hizmet yolunda çıktıkları bu yolda, AK Parti'nin kurucusu Recep Tayyip Erdoğan ile bu işe İstanbul'da başladıklarını, bir gün olsun, bir an olsun İstanbul'u akıllarından çıkarmadıklarını, ihmal etmediklerini dile getirdi.

İstanbul'un Türkiye'nin her köşesi, her bölgesi, her şehri olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"İstanbul İç Anadolu'dur, Akdeniz'dir, Ege'dir, Trakya'dır, Marmara'dır, Evlad-ı Fatihan'dır. Biliyoruz ki İstanbul ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar. Biz İstanbul'u seviyoruz, İstanbul bizi seviyor. Esenyurt, şu muhteşem manzaraya bak. Esenyurt bizi bağrına bastı. Sağ olun, var olun Esenyurt'un güzel insanları. Her zaman sandığa gittiğimizde Esenyurtlu kardeşlerim, AK Parti için çok yüksek bir destek verdi. Esenyurt, yarın İstanbul'da rekor yapmaya hazır mı? Sandıkları 'evet', 'evet', 'evet' oylarıyla patlatmaya var mısınız? Maşallah, maşallah. Esenyurt işi bitirmiş, istikrar için, kalkınma için, güçlü devlet için... Allah sizden razı olsun. Daha büyük hedeflere koşmaya, 'evet' diyecek miyiz? Birliğimiz, dirliğimiz için, kardeşliğimiz için 'evet'. Gölgelerinden arınmış, gelişmiş bir demokrasi için var mıyız? Türkiye'nin itibarını daha da yükseltmeye hazır mıyız? O zaman durmak yok, yola devam."

Başbakan Yıldırım, "Artık krizlerle, darbelerle, istikrarsızlıkla anılan Türkiye olsun istemiyoruz. 15 yılda önemli başarılar elde ettik, çok önemli atılımları gerçekleştirdik. On yıllar kanayan yaraları sardık, insanımızın gücünü, potansiyelini harekete geçirdik." diyerek, AK Parti hükümetleri olarak yola çıkarken, Türkiye'nin öncelikli ihtiyacının adalet ve kalkınma olduğunu söylediklerini aktardı.

Yıldırım, "Ülkenin her yerinde, hayatın her alanında kalkınma için çok büyük işler yaptık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz." ifadelerini kullandı.

Güzel işler yaptıklarını, hangi hedefi koydularsa gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, ülkenin dört bir yanını fabrikalarla, hizmet binalarıyla, okullarla, hastanelerle, hava limanlarıyla donattıklarını söyledi.

Yıldırım, "Dile kolay, sevgili İstanbullular, 15 yılda dünya şehri aziz İstanbul'a tam 130 milyar liralık yatırım yaptık. Helali hoş olsun." dedi.

"Dünyanın en büyük havalimanı yükselmeye devam ediyor"

İstanbul'un daha fazlasına layık olduğunu, 7 tepeli İstanbul'a 7 dev eser kazandırdıklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İstanbul- Ankara Yüksek Hızlı Treni yapıldı mı? Marmaray bitti mi? Marmaray'la bu güne kadar 200 milyon İstanbullu, iki kıta arasında geçiş yaptı mı? Avraysa Tüneli bitti mi? Avrasya Tüneli ile Kazlıçeşme-Göztepe arası 1,5 saatten, 15 dakikaya indi mi? Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete girdi mi? İzmir-İstanbul Otoyolu devam ediyor mu? Osmangazi Köprüsü hizmete girdi mi? İstanbul-İzmir arası seneye 3 saate inecek mi? Dünyanın en büyük havalimanı yükselmeye devam ediyor mu? Rüya proje, Cumhurbaşkanımızın hayali, Kanal İstanbul gerçeğe dönüşüyor mu? Elhamdülillah, İstanbul için ne yapsak yeridir. İstanbul her şeyin en güzeline layıktır."

Binali Yıldırım, şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Kınalı'ya, Avrupa tarafında otoyol bağlantısı yaptıklarını ifade ederek, Asya tarafında da Kurtköy'den, Sakarya Akyazı'ya kadar otoyolun inşasının sürdürüldüğünü söyledi.

İstanbul'un bir mega projesinin daha olduğunu dile getiren Yıldırım, boğazın altından 3 katlı tünel yaptıklarını, ikinci tünelin çalışmalarına da başladıklarını aktardı.

Yıldırım, bütün bu yatırımların Esenyurt'a da katkısı ve faydası olacağına işaret ederek, "Esenyurt'a, büyüyen, gelişen güzel ilçeye 15 yılda 2 milyarlık yatırım yaptık. Helali hoş olsun. Esenyurt her şeyin daha iyisine layık. 200 yataklı devlet hastanesi bitti. Okullar, kapalı yüzme havuzları, spor salonları ve birçok konutu yaparak hak sahiplerine verdik. Esenyurt Otizm Merkezi, engelliler merkezini yaptık, hizmete aldık. Esenyurt'u eğitimin merkezi yapıyoruz. Esenyurt Üniversitesi'ni kurduk mu? İşte burada binaları. 5 bin öğrencisi var. Esenyurt hızla büyüyor, hızla gelişiyor. Yeni okullar, yeni hastaneler, yeni konutlar yapılmaya devam ediliyor." diye konuştu.

"Türkiye'nin güçlü yönetime ihtiyacı var"

Esenyurt'ta ulaşımı rahatlatmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Yıldırım, sadece yeni yollar yapmadıklarını, aynı zamanda raylı sistemi de genişlettiklerini vurgulayarak, "Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt hattı, Sefaköy-Avcılar-Esenyurt-Beylikdüzü-Küçükçekmece hattı, Esenyurt-Beylikdüzü-Avcılar hattı hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Bütün bu işlerin çıkarılan engellere rağmen yapıldığını belirten Yıldırım, "Engelleri atlıyoruz, hem de iş yapıyoruz. İstanbul, Esenyurt, yarından itibaren bu engelleri ortadan kaldırmaya hazır mı?" diye sordu. Vatandaşlardan "Evet" yanıtı alan Yıldırım, "Esenyurt işi bitirmiş, bitirmiş." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"15 yılda bir Türkiye'yi 3 Türkiye yaptık. Ama bu elektronik muhtıra, kapatma davası, 17-25 Aralık olmasaydı, 15 Temmuz alçak, hain FETÖ darbe girişimi olmasaydı o zaman bir Türkiye'yi 5 Türkiye yapacaktık. Bunun hesabını soracak mıyız? 15 Temmuz'un hesabını 16 Nisan'da soracak mıyız? Türkiye'nin tökezlemesini, istikrarını kaybetmesini isteyenleri görüyorsunuz, adeta kol kola girmişler. Terör örgütleri, bazı Avrupa ülkeleri kol kola girmişler 'hayır' çıksın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Ne yaparsanız yapın, bu aziz millet, bu bayrağı indirmez, bu ezanları dindirmez."

7 Haziran'daki belirsizliğin Türkiye'ye nasıl bir bedel ödettiğinin görüldüğünü ifade eden Yıldırım, hükümet kurulamayınca siyasetin kilitlenmesinin terör örgütlerinin iştahını kabarttığını vurguladı.

Başbakan Yıldırım, bu dünya şartlarında bölgede yaşananlar ortadayken risk alınamayacağını dile getirerek, "Türkiye'nin güçlü yönetime ihtiyacı var, her zaman güçlü yönetime. Artık patinaj yapmanın, uzlaşmazlık dönemlerinin sonu gelmiş olmalı. Meclis aritmetiği yetersiz kaldığında devletin, sistemin felç olması artık gündemden kalkmalı. Bugün tedbir almazsak, yarın geç olacak. 16 Nisan, bu bakımdan millet için bir fırsattır." diye konuştu.

"Türkiye'nin en büyük ihtiyacı olan sistem değişikliğini gerçekleştirmeye var mıyız? Çözüm üretmeyen, kifayetsiz hükümetlerle artık Türkiye'ye yoluna devam edebilir mi? Birbiriyle kavga etmekten ülke sorunlarına çözüm üretemeyen zayıf hükümetler dönemini tedavülden kaldıracak mıyız? Bu ülkeyi darbe anayasasıyla yönetme ayıbına son verecek miyiz?" diye soran Yıldırım, vatandaşlardan "Evet" yanıtı aldı.

Yıldırım, milletçe tarihi bir karar verileceğini belirterek, "Ülkemizin geleceği için en doğru kararı vereceğinize inanıyorum. Türkiye kazanacak, 'evet' kazanacak. Hiç kimsenin bu ülkeyi muasır medeniyetler hedefinden uzaklaştırmasına asla izin vermeyeceğiz. Milletimizin her bir ferdinin huzura, refaha kavuşturuncaya kadar durmayacağız, çalışacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve aynı aşkla aziz miletimize hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Mitinge Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de katıldı.