'Kripto' FETÖ'cülerden çarpıcı itiraflar

Sinop merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatındaki (MİT) "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bazı şüpheliler, savcılık ifadelerinde örgütün gizlilik yapısına ilişkin bilgiler verdi.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca Sinop merkezli Ankara, Bartın, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si, başsavcılıktaki sorgularında etkin pişmanlık hükümlerinin kendilerine anlatılması üzerine ikna olarak itiraflarda bulunmayı kabul etti.

Şüpheliler ifadelerinde örgütle öğrencilik yıllarında tanıştıklarını, mesleklerini yapma süreçlerinde ise kendilerinden sorumlu sözde imamlardan talimat aldıklarını anlattı.

Örgütün "kripto" yapılanması içerisinde yer almalarından dolayı talimat doğrultusunda çocuklarını FETÖ ile bağlantılı okul ve dershanelere göndermediklerini, Zaman gazetesine abone olmadıklarını, Bank Asya'da hesap açtırmadıklarını anlatan şüpheliler, deşifre olmamak için kendilerinden sorumlu sözde imamlarla telefonla görüşme yapmadıklarını tüm görüşmelerini yüz yüze gerçekleştirdiklerini aktardı.

Sözde imamlarla tek tek görüşülüyordu

Şüpheliler ifadelerinde kendilerinden sorumlu imamlarla toplu halde toplantı yapmalarının örgüt tarafından uygun görülmediğini, bu nedenle yapılan görüşmelerin birebir olduğunu ve toplu şekilde toplantı yapmadıklarından ötürü örgüt üyelerinin birbirlerinden habersiz olduklarını savundu.

İfadelerinde sözde imamlara ilişkin detaylar da veren şüpheliler, görev yaptıkları ilden başka bir kente tayinlerinin çıkması durumunda kendilerinin yeni görev yerlerindeki sözde imamlara bizzat teslim edildiğini, ondan sonraki süreçte talimatları sözde yeni imamdan aldıklarını belirtti.

Örgütün kendilerine namaz ve oruç hakkında talimatlar verdiği bilgisini de paylaşan şüpheliler, deşifre olmamak için bazı tedbirler aldıklarını anlattı.

Tedbir amaçlı cuma namazlarına aralıklarla gittiklerini ifade eden şüpheliler, vakit namazlarını ise teyemmüm edip bulundukları ortamda bir yere dönerek gözleriyle kıldıklarını aktardı.

Evlerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar bulundurmadıklarını kaydeden şüpheliler, evliliklerini ise örgüt tarafından belirlenen kadınlarla yapmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK ve MİT'teki "kripto" yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 6 Temmuz'da 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, Sinop merkezli Ankara, Bartın, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alınmıştı. Zanlılardan eski 2 MİT çalışanı ve 2 asker çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, meslekten ihraç edilen askerlerden oluşan diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 firari zanlı ise aranıyor.