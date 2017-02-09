KPSS davasına ÖSYM ile Maliye Bakanlığı da katılacak

2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 60'ı tutuklu 91 kişi hakkında açılan beşinci davada, 12 sanığın tahliyesine karar verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ile şikayetçi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Maliye Bakanlığının avukatları katıldı.

Tutuklu sanıkların savunmasının ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Çelik, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, ara kararında sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanıp kullanmadığının tespiti için ilgili kurumlara yeniden müzekkere yazılmasına, ÖSYM ile Maliye Bakanlığının katılma talebinin kabulüne, tutuklu sanıklardan 11'i kadın 12'sinin tahliyesine karar verdi.

Kararın ardından dosya kapsamındaki tutuklu sanık sayısı 48'e indi.

Duruşma, eksiklerin giderilmesine karar verilerek, ertelendi.

İddianame

Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen, FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu öne sürülen Adil Öksüz'ün akrabası Sahure Öksüz, gazeteci Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu ve 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ ile iltisaklı subayların eşlerinin de bulunduğu sanıklar, davada "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından yargılanıyor.

Haklarında dava açılan 91 şüpheliye ilişkin iddianamede, zanlılardan 34'ünün ByLock kullanıcısı oldukları, 21'inin FETÖ'nün tepe yönetimi ile HTS irtibatlarının bulunduğu, 51'inin de Bank Asya'yı kurtarma faaliyetinin yapıldığı tarihlerde banka hesaplarında para hareketliliği olduğu tespitleri yer aldı.

İddianamede, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce hazırlanan iddianamelere atıf yapılarak, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013'teki KPSS, 2012, 2013 ve 2014'teki ALES, 2013 YDS ve 2013 İDS sorularının, FETÖ/PDY mensuplarınca ele geçirildiği, soruları elde edenlerin, "kamuya ait malı kamuyu aldatarak haksız şekilde elde ettikleri" ve "haksız başarı elde etmek suretiyle ÖSYM'yi 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğrattıkları"na yer verildi.

ÖSYM Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının "mağdur kurumlar" olarak yer aldığı iddianamede, sınavın ardından "P10" puan türünde tercih yapan 488 kadın şüphelinin eşlerinin subay olduğu, bu subaylardan 111'inin darbe girişimi sonrası tutuklandığı, eşleri KPSS şüphelisi 174 subaya da adli işlem yapıldığı tespit edildi.

Öte yandan, 2010 KPSS'nin "P10" ve "P3" puan türünde yaklaşık 13 bin şüpheliyle ilgili inceleme yapıldığı, kamu davası açılmayan diğer şüphelilerle ilgili FETÖ üyesi olup olmadıkları, soruları alıp almadıklarına dair tahkikatın devam ettiği öğrenildi.